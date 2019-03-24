Заявления Луценко о списках неприкасаемых согласованы с Порошенко?

Заявления Луценко о списrt неприкасаемых, переданных ему послом США Мари Йованович, не повлияют на Порошенко. Это похоже на слаженную игру.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По его словам, украинским политикам нужно концентрироваться на выполнении внутренних задач. В этом случае – борьбе с коррупцией.

Заявления Луценко вызывают другие вопросы. Почему нет реальных реформ в ГПУ? Почему Луценко обращает внимание на то, что не хватило четырех миллионов долларов помощи США на реформы, хотя ГПУ получала сотни миллиардов гривен из госбюджета? Впечатление, что есть другой список – Порошенко-Януковича – относительно не заключения бывших регионалов, сегодняшних топ-коррупционеров,

– считает Николай Давидюк.

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Политолог замечает: каждый раз, когда украинские политики пытаются играть в глобальные игры на противостоянии внутренних политик других стран, это заканчивается голом в свои ворота. По мнению Николая Давидюка, политическое будущее Луценко зависит от того, выиграет или нет Порошенко президентские выборы. Либо Луценко пойдет на повышение – станет премьером. Либо же перейдет в оппозицию.

"Вместо того, чтобы обсуждать, сколько топ-коррупционеров наказали за преступления, сколько денег возвращено в бюджет, говорим о списке Йованович. Почему четыре года Луценко молчал, а когда ему надо отчитываться, заявил о списке неприкасаемых?" – отметил Давидюк.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллионов долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

"Верите ли вы заявлению Луценко о списке Йованович?"