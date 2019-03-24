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      Заяви Луценка про списки недоторканних узгоджено з Порошенком?

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      Чому Луценко зробив скандальну заяву?
      Чому Луценко зробив скандальну заяву? / Фото з відкритих джерел

      Заяви Луценка про список недоторканних, переданих йому послом США Марі Йованович, не вплинуть на Порошенка. Це схоже на злагоджену гру.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За його словами, українським політикам треба концентруватися на виконанні внутрішніх завдань. В цьому випадку – боротьбі з корупцією.

      Заяви Луценка викликають інші питання. Чому немає реальних реформ у ГПУ? Чому Луценко звертає увагу на те, що не вистачило чотирьох мільйонів доларів допомоги США на реформи, хоча ГПУ отримувала сотні мільярдів гривень з держбюджету? Враження, що є інший список – Порошенка-Януковича – щодо неув’язнення колишніх регіоналів, сьогоднішніх топ-корупціонерів,
      – вважає Микола Давидюк.

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      Політолог зауважує: кожного разу, коли українські політики намагаються грати в глобальні ігри на протистоянні внутрішніх політик інших країн, це закінчується голом у свої ворота. На думку Миколи Давидюка, політичне майбутнє Луценка залежить від того, виграє чи ні Порошенко президентські вибори. Або Луценко піде на підвищення – стане прем’єром. Або ж перейде в опозицію.

      "Замість того, щоб обговорювати, скільки топ-корупціонерів покарано за злочини, скільки грошей повернуто в бюджет, говоримо про список Йованович. Чому чотири роки Луценко мовчав, а коли йому треба звітувати, заявив про список недоторканних?" – наголосив Давидюк.

      Що відомо про скандальну заяву Луценка? Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами Луценка, він відповів: "Це неприпустимо!"

      Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано". На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

      "Чи вірите ви заяві Луценка про список Йованович?"

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Петро Порошенко Віктор Янукович Новини США
      Джерело: 24 канал
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