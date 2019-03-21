Навіщо Луценко зробив скандальну заяву щодо США: відповідь Сироїд

Юрій Луценко зробив скандальна заяву про те, що чинний посол США Марі Йованович передала йому переліку "недоторканних", для можливих фальсифікацій під час голосування на виборах.

Віце-спікер Оксана Сироїд в ефірі 24 каналу розповіла, що зневага і критика позиції посольства США в парламенті з боку представників "Блоку Петра Порошенка" лунає вже давно.

Читайте також: Скандальна заява Луценка: як це вплине на відносини між Україною та США

Головною причиною, чому це сталося саме напередодні виборів є те, що Порошенко разом з цією так званою "командою", можливо, готують масовані фальсифікації під час голосувань. Таким чином може нейтралізуватися позиція уряду США і будь-які подальші заяви,

– пояснила віце-спікер.

"Мені дуже сумно, але я майже переконана, що це план погіршення стосунків з урядом США. Чинний президент і генпрокурор зацікавлені в тому, щоб США, можна так сказати, "махнули" на Україну", – зазначила Сироїд.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Дивіться повне відео інтерв'ю Оксани Сироїд щодо скандальної заяви Юрій Луценка: