Зачем Луценко сделал скандальное заявление о США: ответ Сыроед

Юрий Луценко сделал скандальное заявление о том, что действующий посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых", для возможных фальсификаций во время голосования на выборах.

Вице-спикер Оксана Сыроед в эфире 24 канала рассказала, что пренебрежение и критика позиции посольства США в парламенте со стороны представителей "Блока Петра Порошенко" звучит уже давно.

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Главной причиной, почему это произошло как раз накануне выборов является то, что Порошенко вместе с этой так называемой "командой", возможно, готовят массированные фальсификации во время голосований. Таким образом может нейтрализоваться позиция правительства США и любые последующие заявления,

– пояснила вице-спикер.

"Мне очень грустно, но я почти уверена, что это план ухудшения отношений с правительством США. Действующий президент и генпрокурор заинтересованы в том, чтобы США, можно так сказать, "махнули" на Украину", – отметила Сыроед.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?

Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, относительно которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Смотрите полное видео интервью Оксаны Сыроед относительно скандального заявления Юрий Луценко​: