Це було сплановано, – різка реакція Сироїд на скандальну заяву Луценка

Про скандальну заяву Юрі Луценка про те, що чинний посол США Марі Йованович передала йому переліку "недоторканних" –розповів заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.

Сплановане звинувачення

– Я думаю, що могло бути два фактори – умисел та припадок не професійності. Однак, з огляду на реакцію, чи вірніше її відсутність впродовж сьогоднішнього дня і з боку президента, і з боку самого генпрокурора, підтверджує мою думку, що це було сплановано.

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– Тепер виникає запитання – для чого це Луценку, але насправді не йому, адже генпрокурор тут актор. Він грає роль громовідводу. Він мав озвучити певні речі, які не пасує озвучувати такому великому дипломату як Петру Порошенку.

– Насправді зневага і критика позиції посольства США в парламенті з боку представників "Блоку Петра Порошенка" лунає вже давно, напевно, років два.

Навіщо Луценко зробив заяву перед виборами

– Головною причиною, чому це сталося саме напередодні виборів є те, що Порошенко разом з цією так званою "командою", можливо, готують масовані фальсифікації під час голосувань. Таким чином може нейтралізуватися позиція уряду США і будь-які подальші заяви.

У чинного президента та у тих людей, які він призначав на посади, на словах було дуже багато проамериканської солодкої риторики. Проте у своїх діях вони неодноразово ставили під загрозу стосунки України та США, насправді підіграючи Росії. Це є далеко не перший випадок.

– Я сьогодні переконана, що прокурор Луценко не діяв самостійно, тобто в нього є спільники у цій ганебній справі. Мені дуже сумно, але я майже переконана, що це план погіршення стосунків з урядом США. Чинний президент і генпрокурор зацікавлені в тому, щоб США можна так сказати "махнули" на Україну.

Реакція США та Порошенка

– Департамент США зріло відреагував для українських людей та сказали, що ця заява переконала їх ще більше працювати з Україною. Вони розуміють наскільки безглуздими є ці обвинувачення.

– Відсутність реакції з боку Петра Порошенка – це є його дипломатичний крах. Мені дуже сумно, що досі є люди, які намагаються це виправдовувати.

Що відомо про скандальну заяву Луценка?Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!".



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".