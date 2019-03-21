Это было спланировано, – резкая реакция Сыроид на скандальное заявление Луценко

О скандальном заявлении Юрия Луценко о том, что действующий посол США Мари Йованович передала ему перечень "неприкасаемых" – рассказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в прямом эфире 24 канала.

Спланированное обвинение

– Я думаю, что могло быть два фактора – умысел и припадок непрофессионализма. Однако, учитывая реакцию, вернее ее отсутствие на протяжении сегодняшнего дня и со стороны президента, и со стороны самого генпрокурора, подтверждает мое мнение, что это было спланировано.

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– Теперь возникает вопрос – для чего это Луценко, но на самом деле не ему, ведь генпрокурор здесь актер. Он играет роль громоотвода. Он должен был озвучить определенные вещи, которые не подходит озвучивать такому большому дипломату как Петру Порошенко.

– На самом деле пренебрежение и критика позиции посольства США в парламенте со стороны представителей "Блока Петра Порошенко" звучит уже давно, наверное, года два.

Зачем Луценко сделал заявление перед выборами

– Главной причиной, почему это произошло именно накануне выборов является то, что Порошенко вместе с этой так называемой "командой", возможно, готовят массовые фальсификации во время голосований. Таким образом может нейтрализоваться позиция правительства США и любые дальнейшие заявления.

У действующего президента и у тех людей, которых он назначал на должности, на словах было очень много проамериканской сладкой риторики. Однако в своих действиях они неоднократно ставили под угрозу отношения Украины и США, на самом деле подыгрывая России. Это далеко не первый случай.

– Я сегодня убеждена, что прокурор Луценко не действовал самостоятельно, то есть у него есть сообщники в этом позорном деле. Мне очень грустно, но я почти убеждена, что это план ухудшения отношений с правительством США. Действующий президент и генпрокурор заинтересованы в том, чтобы США можно так сказать "махнули" на Украину.

Реакция США и Порошенко

– Департамент США зрело отреагировал для украинских людей и сказали, что это заявление убедило их еще больше работать с Украиной. Они понимают насколько бессмысленны эти обвинения.

– Отсутствие реакции со стороны Петра Порошенко – это его дипломатический крах. Мне очень грустно, что до сих пор есть люди, которые пытаются это оправдывать.

Что известно о скандальном заявлении Луценко?

Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!".



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллионов долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".