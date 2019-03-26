Скандал с послом США в Украине: почему это выгодно Порошенко

Посол США в Украине Мари Йованович раскритиковала украинскую власть за скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", отмены ответственности за незаконное обогащение и призвала уволить Назара Холодницкого. В ответ украинская власть решила избавиться от "неудобного" посла руками Юрия Луценко.

Юрий Луценко дал интервью американскому изданию The Hill, в котором обвинил посла в том, что она указывала ему, кого не преследовать.

Было ли спланированным заявление Луценко относительно Йованович – читайте ответ Сыроид на сайте 24

Цель Порошенко

Петр Порошенко даже показательно возмутился и выступил в защиту американки. Однако на самом деле ему может быть выгоден скандал вокруг Мари Йованович. Во-первых, Киев давно раздражают ее нарекания. Во-вторых, дискредитируя посла накануне выборов – власть может заранее готовиться к тому, чтобы называть все ее будущие заявления о нарушениях лживыми.

Это безумие полное. Это говорит о полном профнепригодности и Луценко, и Порошенко. Ведь не просто Йованович будет говорить, будут говорить наблюдатели американские, работающих в поле, общественные организации, СМИ,

– сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В-третьих, и главное – у Порошенко хотят получить благосклонность президента США Дональда Трампа. Которую он потерял еще в 2016 году. А для этого стоит лишь дискредитировать его оппонентов – демократов.

Почему Украина потеряла расположение Трампа

Все началось с обнародования амбарной книги Януковича в 2016 году, как раз в разгар президентской гонки в США. В ней фигурировал глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Который годами консультировал Януковича и получал большие деньги из "черной кассы" "Партии регионов". И указав на это в разгар гонки в США, Украина лишила Трампа важного сторонника.

В сливе амбарной книги в пользу оппонентки Трампа Хиллари Клинтон, сейчас обвиняют директора НАБУ Артема Сытника, который имеет весомую поддержку американского посла Йованович. Накануне в сеть выложили аудиозаписи разговоров, на которых человек с голосом Сытника намекает на то, что помогал Клинтон.

Выборы в США

В ГПУ уже возбудили уголовное дело о вмешательстве Украины в президентские выборы в США. В следующем году там будут выбирать нового президента. И главным соперником Трампа считают бывшего вице-президента США Джо Байдена. Против которого Генпрокуратура Украины имееткозырь, который на радость Трампу может выкинуть Байдена из гонки.

Дело в том, что в 2014 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин расследовал дело против компании Burisma. Ею руководили министр Януковича – Николай Злочевский и сын Байдена Хантер. Обоих обвиняли в отмывании миллионов долларов. И именно Байден-старший требовал тогда у Порошенко уволить Шокина. Угрожая, что Украина не получит финансовой поддержки.

По словам Шабунина, дело Burisma, а именно по Злочевскому, было закрыто не Шокиным, а Луценко. Поэтому все его обвинения являются полной ерундой.

Луценко и Порошенко действуют против Украины

Об этой истории конгрессмены должны узнать из второй части интервью Луценко сайту The Hill в скором времени. И это поднимет новую волну в США. Украинские же дипломаты говорят, что подыгрывая Трампу, Луценко и Банковая на самом деле действуют против Украины – и на руку Кремлю.

Именно этот шаг против американского посла – в Украине он играет на руку России, потому что еще раз подтверждает все пропагандистские тезисы Кремля о том, что Украина – "недогосударство", которым руководят из США,

– объяснил глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

Впрочем, сможет ли Луценко дать настоящие козыри Трампу – еще вопрос. Одних только его интервью – американским следователям будет мало. А расследовать и довести до суда преступления одного из министров-предшественников Генеральной прокуратуре за пять лет так и не удалось.