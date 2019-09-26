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      Кравчук прокоментував розмову Трампа та Зеленського

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      Кравчук прокоментував розмову Трампа та Зеленського
      Кравчук прокоментував розмову Трампа та Зеленського / akcenty.com.ua

      Білий Дім опублікував стенограму скандальної телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Перший Президент України Леонід Кравчук зауважив, що розглядаючи розмову президентів двох країн, треба брати до уваги два фактори.

      Перший фактор – це з президентом якої країни спілкується Володимир Зеленський, пише "Громадське".

      Важливо: Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      Якщо це США – перша в світі країна за потенціалом, за впливом на світові процеси – це інша справа. Треба мати на увазі різні вагові категорії країн,
      – сказав Кравчук.

      Леонід Кравчук підкреслив, що президенти рівні за своїми можливостями, але "вага країни має силу і тисне на президента України". Другий фактор – це хто розпочав розмову.

      У даному випадку – це президент Трамп. Той, хто розпочинає розмову, звичайно складає контекст та тему розмови і розставляє акценти,
      – додав перший президент.

      Він вважає, що це було би не дипломатично "перебивати президента іншої країни і сказати йому, наприклад, це мене не стосується". Щодо прохання Дональда Трампа про розслідували діяльності сина Байдена, то Кравчук зауважив, що це не трактувати як якесь доручення.

      Якби він сказав: "я хочу щоб ви попросили прокурора, щоб він був або більш м'який, або більш жорсткий", це було б неправильно. Це був би прямий тиск на президента України,
      – пояснив Кравчук.

      Він також підкреслив, що в такому разі виходило б, що Трамп рекомендує Зеленському, як діяти в конкретній ситуації, що було б неприпустимим. На думку першого президента, в цій розмові не варто давати оцінку діяльності генерального прокурора Віктора Шокіна.

      Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови – тут

      Кравчук також висловив думку, що Зеленський не може оцінювати інших лідерів, зокрема, канцлерку Німеччини чи президента Трампа.

      Мовляв, ЄС, Франція і Німеччина мало допомагають Україні. Я думаю, що тут треба було якось зреагувати,
      – додав він.

      Крім того, Кравчук заявив, що обговорювати чи давати оцінку послу США Марі Йованович – це право американського президента.

      Я думаю, що ця розмова – це підручник для навчання. Не тільки президентів України та США, але й для нас з вами. В цілому ж, враховуючи всю ситуацію, яка була на момент цієї розмови, президент України виглядав непогано,
      – пудсумував Кравчук.

      Наразі у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Зеленського. Американський президент заперечував будь-який тиск на Зеленського і називав усе "полюванням на відьом". Натомість український лідер був стриманішим у коментарях – усе пояснював "конфіденційністю".

      До речі: Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України

      З чого почався скандал?21 вересня стало відомо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Однак спершу визначать, чи є підстави для його оголошення.

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      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Леонід Кравчук Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Розслідування Новини Франції Євросоюз Скандал
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