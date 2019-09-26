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      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского

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      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского / akcenty.com.ua

      Белый Дом опубликовал стенограмму скандального телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Первый Президент Украины Леонид Кравчук отметил, что рассматривая разговор президентов двух стран, надо принимать во внимание два фактора.

      Первый фактор – это с президентом какой страны общается Владимир Зеленский, пишет "Громадське".

       Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился полный текст

      Если это США – первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы – это другое дело. Надо иметь в виду разные весовые категории стран,
      – сказал Кравчук.

      Леонид Кравчук подчеркнул, что президенты равны по своим возможностям, но "вес страны имеет силу и давит на президента Украины". Второй фактор – это кто начал разговор.

      В данном случае – это президент Трамп. Тот, кто начинает разговор, обычно составляет контекст и тему разговора и расставляет акценты,
      – добавил первый президент.

      Он считает, что это было бы не дипломатично "перебивать президента другой страны и сказать ему, например, это меня не касается". Относительно просьбы Дональда Трампа о расследовании деятельности сына Байдена, то Кравчук отметил, что не нужно это трактовать как некое поручение.

      Если бы он сказал: "я хочу, чтобы вы попросили прокурора, чтобы он был или более мягкий, или более жесткий", это было бы неправильно. Это было бы прямое давление на президента Украины,
      – пояснил Кравчук.

      Он также подчеркнул, что в таком случае получалось бы, что Трамп рекомендует Зеленскому, как действовать в конкретной ситуации, что было бы недопустимым. По мнению первого президента, в этом разговоре не стоит давать оценку деятельности генерального прокурора Виктора Шокина.

      Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора – здесь

      Кравчук также выразил мнение, что Зеленский не может оценивать других лидеров, в частности, канцлера Германии или президента Трампа.

      Мол, ЕС, Франция и Германия мало помогают Украине. Я думаю, что здесь надо было как-то среагировать,
      – добавил он.

      Кроме того, Кравчук заявил, что обсуждать или давать оценку послу США Мари Йованович – это право американского президента.

      Я думаю, что этот разговор – это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо,
      – подитожил Кравчук.

      Сейчас в США продолжается скандал относительно вероятного давления Трампа на Зеленского. Американский президент отрицал какое-либо давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Украинский лидер был сдержаннее в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".

      Кстати: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

      С чего начался скандал?
      21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден.
      Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.

      В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.

      Из-за телефонного скандала, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако сначала определят, есть ли основания для его объявления.

      blog_ava
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
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      Теги: Новости политики Скандал Евросоюз Новости Франции Война на Донбассе Расследования Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Леонид Кравчук Новости Украины
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