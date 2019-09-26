Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Белый Дом опубликовал стенограмму скандального телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Первый Президент Украины Леонид Кравчук отметил, что рассматривая разговор президентов двух стран, надо принимать во внимание два фактора.
Первый фактор – это с президентом какой страны общается Владимир Зеленский, пишет "Громадське".
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Если это США – первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы – это другое дело. Надо иметь в виду разные весовые категории стран,
– сказал Кравчук.
Леонид Кравчук подчеркнул, что президенты равны по своим возможностям, но "вес страны имеет силу и давит на президента Украины". Второй фактор – это кто начал разговор.
В данном случае – это президент Трамп. Тот, кто начинает разговор, обычно составляет контекст и тему разговора и расставляет акценты,
– добавил первый президент.
Он считает, что это было бы не дипломатично "перебивать президента другой страны и сказать ему, например, это меня не касается". Относительно просьбы Дональда Трампа о расследовании деятельности сына Байдена, то Кравчук отметил, что не нужно это трактовать как некое поручение.
Если бы он сказал: "я хочу, чтобы вы попросили прокурора, чтобы он был или более мягкий, или более жесткий", это было бы неправильно. Это было бы прямое давление на президента Украины,
– пояснил Кравчук.
Он также подчеркнул, что в таком случае получалось бы, что Трамп рекомендует Зеленскому, как действовать в конкретной ситуации, что было бы недопустимым. По мнению первого президента, в этом разговоре не стоит давать оценку деятельности генерального прокурора Виктора Шокина.
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Кравчук также выразил мнение, что Зеленский не может оценивать других лидеров, в частности, канцлера Германии или президента Трампа.
Мол, ЕС, Франция и Германия мало помогают Украине. Я думаю, что здесь надо было как-то среагировать,
– добавил он.
Кроме того, Кравчук заявил, что обсуждать или давать оценку послу США Мари Йованович – это право американского президента.
Я думаю, что этот разговор – это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо,
– подитожил Кравчук.
Сейчас в США продолжается скандал относительно вероятного давления Трампа на Зеленского. Американский президент отрицал какое-либо давление на Зеленского и называл все "охотой на ведьм". Украинский лидер был сдержаннее в комментариях – все объяснял "конфиденциальностью".
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С чего начался скандал?
21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Гантер Байден.
Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.
В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.
Из-за телефонного скандала, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако сначала определят, есть ли основания для его объявления.