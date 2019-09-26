Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского

Накануне Белый дом опубликовал конспект скандального телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Пока внимание мира приковано к тезису о Джо Байдене, поскольку именно это стало причиной "взрыва" всей истории, мы видим и ряд высказываний Зеленского, которые являются достаточно неоднозначными. Разбираем подробнее, что сказал украинский президент и почему его за это критикуют.

Речь идет прежде всего о трех моментах: фактически упрек европейским партнерам за недостаточный уровень помощи Украине, замена "неудобного" посла и признание в том, что новый генпрокурор – "свой" человек для президента.

Читайте полный текст скандального разговора Трампа и Зеленского

Стоит отметить, сам документ, опубликованный Белым домом, не является классической стенограммой. Это – фактически конспект беседы Трампа с Зеленским. И на его точность могут влиять плохая связь, акцент или особенности перевода.

О поддержке Европейского Союза

Так, одним из сомнительных моментов разговора является критика Трампом якобы недостаточной помощи Украине со стороны Европы. Зеленский согласился с этим тезисом.

Трамп: ... Германия не делает почти ничего для вас. Все, что они делают – это болтовня. Я думаю, вам надо об этом поговорить. Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она также вспоминала об Украине, но ничего не делала. Много европейских стран ведут себя так же, поэтому вам надо обратить на это внимание. ...



Зеленский: Вы абсолютно правы! Даже не на 100%, а на все 1000%. Я могу сказать вам следующее: я встречался с Ангелой Меркель и говорил с ней. Я также встречался с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно в вопросе, что касается санкций. Они не применяют санкций. Они не работают так, как должны работать для Украины. Логично, что ЕС должен быть крупнейшим партнером для Украины, но на самом деле еще большим партнером является США. И я очень благодарен, что США так нас поддерживают.

Эксперты отмечают: здесь нет чего-то очень критичного, что повлияло бы на отношения между Украиной и ЕС, однако на отношении европейских лидеров непосредственно к Зеленскому это может сказаться.

Не думаю, что будет ухудшение отношений – это слишком. Сомневаюсь, что это как-то радикально изменит позиции Берлина и Парижа, которые уже плюс-минус сформированы. Но понятно, что по доверию все же нанесен определенный удар. Особенно это касается Меркель,

– пояснил в комментарии 24 каналу заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Если говорить в целом, то оказывалась и макрофинансовая помощь, и помощь разных стран Европы на проведение реформ. В частности, Европейским банком реконструкции и развития. И она немалая.

США действительно играют доминирующую роль в усилении обороноспособности Украины, этим можно оправдать соответствующие тезисы Трампа. Однако в целом, как отмечает Николай Белесков, нельзя говорить, что Европа радикально отстает или вовсе не помогает Украине.



Трамп и Зеленский встретились лично 25 сентября

Позицию украинского президента уже раскритиковал экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, известный последовательной поддержкой интересов Украины. Он отметил: "Не думаю, что Зеленский сделал Украине хорошую услугу, играя на худших инстинктах Трампа и, вслед за ним, очернив то, что Европа делает для его страны. Похоже, он не разбирается в цифрах".

Не пришлось долго ждать и реакции официального Брюсселя. Там напомнили, что за время конфликта с Россией поддержка Украины со стороны ЕС была "беспрецедентной". Так, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам и вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Косьянчич опубликовала официальное заявление, где указано: "Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ".

Уточняется, что эта сумма не включает "многочисленных вкладов" для Украины от отдельных стран-членов ЕС.

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Ряд немецких СМИ также отметили несколько пренебрежительную позицию обоих лидеров в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель. В частности, Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Киев часто надеялся на большую поддержку, а украинское руководство, по крайней мере до этого времени, осознавало большую роль, которую Германия играла в стране со времен Евромайдана.

Кроме того, здесь упомянули, что Меркель в феврале 2015 года на переговорах в Минске активно противостояла Путину. Однако издание признает: одна из сфер, где США действительно сделали для Украины больше, чем европейцы, – это оборона.

О Мари Йованович

Трамп: Бывший посол США, женщина, от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, еще и люди, с которыми она имела дело в Украине – такие же противные. Я просто хочу сообщить вам об этом. ...



Зеленский: ... Посла США в Украине – насколько я помню, ее фамилия Йованович. Это здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом. Я с вами на 100% согласен. Ее отношение к моим людям было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне.

По словам Николая Белескова, причина критики со стороны Трампа в этой ситуации более-менее понятна. А вот отношение Зеленского к Йованович – кое-что интересное. Поскольку единственный, кто мог бы сказать, что Йованович не очень хорошо повелась в отношении него – это как раз пятый президент Петр Порошенко. Прежде всего из-за ее речи в Украинском кризисном медиацентре в начале марта.

Тогда, по словам эксперта, это несколько ударило по рейтингам Порошенко. Хотя критика и была заслуженной, но в рамках предвыборной кампании это выглядело не очень уместно.

То есть сказать, что Йованович каким-то образом играла против Зеленского и на пользу его противников – неправильно. Да, возможно, были у кого-то в посольстве настроения, что лучше работать с Порошенко, чем с абсолютным новичком Зеленским. Но позиция последнего непонятна сейчас,

– пояснил Белесков.

О "своем" генпрокуроре

Трамп: ... еще одно – о сыне Байдена много говорят, что Байден остановил следствие. Много людей хотят узнать об этом все. Так что все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастался, что прекратил следствие – если можете разобраться с этим... Это для меня звучит ужасно.



Зеленский: ... Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего – я ознакомлен с ситуацией. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующим генеральным прокурором будет 100% мой человек, мой кандидат, которого парламент утвердит. И он начнет работать новым прокурором в сентябре. Он разберется с ситуацией, в том числе и компанией, о которой Вы упомянули. Что касается расследования. Дело в том, что нужно убедиться в честности. Мы позаботимся об этом и будем работать над следствием. Кроме того, я бы попросил вас, если у вас есть какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам – это было бы очень полезно для расследования.

Беспокойство вызывает, в частности, заявление Зеленского о "стопроцентно своем генпрокуроре". Именно на нем сделали акцент ряд критиков.

Сам Владимир Зеленский, имея в виду возможное давление со стороны Трампа во время этого разговора, заявил: Украина – независимая страна и никто не влиял на нее, а сам он не может влиять на следственные органы в Украине.

На вопрос журналистов о "своем генпрокуроре" Зеленский ответил, что все украинские чиновники для него "свои" и не надо искать здесь негативных смыслов.

Президент также отметил, что не обращался к генеральному прокурору Руслану Рябошапке относительно упомянутого расследования. "Рябошапка должен рассматривать любые дела, какие здесь обещания?"– пояснил Зеленский.



Зеленский опроверг какое-либо давление со стороны Трампа

Какие выводы для Украины?

Несмотря на вышеуказанные нюансы, эксперты сходятся во мнении, что в целом Владимир Зеленский держался хорошо и нашел общий язык с американским лидером. Также ничего такого, что могло бы серьезно компрометировать кого-то из президентов, озвучено не было. Однако вопрос есть.

В частности, что касается "подыгрывания" Трампу. Это может указывать на то, что Зеленский на момент разговора не знал всей сути дел. "Смягчающим" обстоятельством также называют отсутствие политического опыта и коммуникации подобного уровня.

Желание Зеленского понравиться – оно настораживает. В идеале он должен либо пропустить определенные тезисы "мимо ушей", либо как-то сказать о своей позиции. А бояться говорить "нет" – это очень плохо. Это может говорить о том, что мы значительно недооцениваем себя и переоцениваем американскую помощь. Публично он говорит, что на него никто не давит и он будет делать, что считает нужным. А потом мы открываем эту стенограмму и видим совсем другое,

– отметил Николай Белесков.

Эксперт добавил, что опубликованная стенограмма, возможно, больше бьет по Зеленскому, чем по Трампу. Поскольку все знают, что за персонаж президент США. Тема Байдена также поднималась и сейчас не обнаружили того, что подозревали – открытого давления. А вот о Зеленском мы узнали не совсем то, что хотелось бы.

С чего все началось?21 сентября появилась информация, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К делу причастен сын главного соперника Трампа на президентских гонках Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что назвали вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.