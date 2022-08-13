Китайские чиновники занимаются подготовкой поездки Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию. Именно во время нее, вероятно, состоится встреча с Байденом.

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В ноябре, вероятно, состоится встреча Байдена и Си Цзиньпина

По словам чиновников, участвовавших в подготовке поездки Си Цзиньпина, он сначала должен завершить съезд партии, а уже потом, вероятно, примет участие в саммите лидеров стран Группы 20 на индонезийском острове Бали 15 – 16 ноября. Ожидается, что оттуда Си Цзиньпин отправится в Бангкок, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Кроме этого, часть подготовки до сих пор находится на ранней стадии и может быть изменена. Речь идет о возможной встрече Си Цзиньпина и Байдена. Она может состояться на одном из саммитов.

Китай поддерживает Индонезию и Таиланд как хозяев двух конференций и готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать конференцию для достижения положительных результатов.

– ответили в МИД Китая на вопросы о предстоящих поездках Си Цзиньпина.

В то же время в Белом доме пока воздерживаются от комментариев. Его официальный представитель сообщил, что лидеры Китая и США обсудили возможную личную встречу во время состоявшегося недавно телефонного разговора.

В Белом доме также заявили, что Китай продолжает делать провокационные, дестабилизирующие и беспрецедентные шаги в связи с поездкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако Соединенные Штаты продолжают соблюдать политику "одного Китая" и не поддерживают независимость острова.

В то же время, они намерены углублять связи с Тайванем, несмотря на протесты Пекина. В последующие недели и месяцы Соединенные Штаты планируют делать шаги по сохранению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий Китая. Также США намерены в следующие несколько недель отправлять корабли своих Военно-морских сил в Тайваньский пролив.

В Белом доме отметили, что конкретных договоренностей о возможной личной встрече Байдена и Си Цзиньпина пока нет. Однако в ближайшее время в США планируется обнародовать амбициозную дорожную карту торговых переговоров с Тайванем.

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