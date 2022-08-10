Там указано, что Тайвань "неизбежно воссоединится" с КНР.

К теме Китай вряд ли успокоится по Тайваню, – международник пояснил, насколько угрожающие учения КНР.

Пекин стремится взять Тайвань под контроль

Да, в брошюре есть тезис о неизбежности "полного воссоединения родины". Там говорится, что это якобы "общее стремление всех китайских сыновей и дочерей".

Потенциальное объединение представлено там как неизбежная историческая закономерность, основанная на принципах создателей современной КНР – Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Пекин не исключает силовых сценариев захвата острова

Власти Китая заявили, что Пекин "готов создать широкое место для мирного воссоединения". При этом там не исключают силовой сценарий захвата Тайваня, "когда не будет другого выбора".

Также там заявили, что после вхождения в состав Китая Тайвань будет иметь высокую степень автономии и сможет внедрить социальную систему, отличную от материковой.

Напомним, недавно вооруженные силы Китая объявили о новых военных учениях у острова Тайвань – в морях и воздушном пространстве вокруг острова.

Пелоси объяснила свой визит на Тайвань и вспомнила об Украине: смотрите видео