Лишь 7 августа Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, а сегодня объявил о новых. Продолжительность и точное место проведения учений пока не сообщают.
Внимание В Тайване говорят, что обнаружили 66 китайских самолетов и 14 кораблей в проливе и вокруг него
Детали проведения новых учений: что известно
Китайское командование на Восточном фланге сообщило, что проведет совместные учения, сосредоточенные на противолодочных и морских штурмовых операциях.
Реакция Тайваня
Тайвань уже смягчил ограничения на полеты вблизи 6 предыдущих районов учений вблизи острова.
Издание отмечает, что новые учения подтверждают опасения некоторых аналитиков и дипломатов, что Пекин будет продолжать оказывать давление на оборону Тайваня.
Кратко об обострении конфликта
- Ориентировочно в начале августа начались разговоры о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Из-за этого в Китае пригрозили США.
- Несмотря на это Нэнси Пелоси таки уехала в Тайвань. После этого Китай осудил визит Пелоси в Тайвань.
- 3 августа Китай прекратил импорт из Тайваня рыбы и сотни других продуктов. 5 августа Китай упразднил встречу с представителями Пентагона и приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер.
Больше об этом – нападение Китая на Тайвань зависит от войны в Украине: смотреть видео