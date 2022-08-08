Соответствующую информацию 7 августа сообщило государственное телевидение Китая. Более того, в Тайване говорят, что обнаружили 66 китайских самолетов и 14 кораблей в проливе и вокруг него.

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Китай завершил учения возле Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения возле Тайваня,

– говорится в сообщении.

Также там заявили, что:

военные Китая всегда будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии;

"историческая задача" "воссоединение" Китая может быть реализована.

Стоит вспомнить, что Китай определился с зонами для учений. Речь идет об участках, расположенных вокруг Тайваня и местах, перекрывающих участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Что этому предшествовало

Ориентировочно в начале августа начались разговоры о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Из-за этого в Китае пригрозили США.

Несмотря на это Нэнси Пелоси все-таки поехала в Тайвань. После этого Китай осудил визит Пелоси в Тайвань.

3 августа Китай прекратил импорт из Тайваня рыбы и сотни других продуктов. 5 августа Китай отменил встречу с представителями Пентагона и приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер.

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