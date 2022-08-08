Відповідну інформацію 7 серпня повідомило державне телебачення Китаю. Ба більше, в Тайвані кажуть, що виявили 66 китайських літаків та 14 кораблів у протоці та навколо неї.

Читайте також Делегація із Литви прибула у Тайвань

Китай завершив навчання біля Тайваню

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню,

– мовиться у повідомленні.

Також там заявили, що:

військові Китаю завжди проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії;

"історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.

Варто пригадати, що Китай визначився із зонами для навчання. Мовиться про ділянки, які розташовані довкола Тайваню і місця, які перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами.

Що цьому передувало

Орієнтовно на початку серпня почались розмови щодо візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Через це у Китаї пригрозили США.

Попри це Ненсі Пелосі таки поїхала в Тайвань. Після цього Китай засудив візит Пелосі до Тайваню.

Натомість 3 серпня Китай припинив імпорт із Тайваню риби й сотні інших продуктів. 5 серпня Китай скасував зустріч з представниками Пентагону й призупиняє співпрацю зі США у низці сфер.

Дивіться також – напад Китаю на Тайвань залежить від війни в Україні?: відео