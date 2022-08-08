Відповідну інформацію 7 серпня повідомило державне телебачення Китаю. Ба більше, в Тайвані кажуть, що виявили 66 китайських літаків та 14 кораблів у протоці та навколо неї.
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Китай завершив навчання біля Тайваню
Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню,
– мовиться у повідомленні.
Також там заявили, що:
- військові Китаю завжди проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії;
- "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.
Варто пригадати, що Китай визначився із зонами для навчання. Мовиться про ділянки, які розташовані довкола Тайваню і місця, які перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами.
Що цьому передувало
- Орієнтовно на початку серпня почались розмови щодо візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Через це у Китаї пригрозили США.
- Попри це Ненсі Пелосі таки поїхала в Тайвань. Після цього Китай засудив візит Пелосі до Тайваню.
- Натомість 3 серпня Китай припинив імпорт із Тайваню риби й сотні інших продуктів. 5 серпня Китай скасував зустріч з представниками Пентагону й призупиняє співпрацю зі США у низці сфер.
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