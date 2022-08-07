Зауважимо, що раніше Литва стала єдиною країною Євросоюзу, яка публічно підтримала візит на острів спікерки палати представників США Ненсі Пелосі. Про прибуття литовської делегації офіційно заявило Міністерство закордонних справ Тайваню.

Читайте також Китай ігнорує дзвінки з Пентагону на тлі військових навчань біля Тайваню, – Politico

Візит литовської делегації до Тайваню

У своєму дописі МЗС Тайваню опублікувало фото литовської делегації в аеропорту й привітало Агне Вайчукевічуте та інших представників Литви на острові.

Бажаємо заступниці міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових галузях майбутнього,

– написали у тайванському відомстві.

До слова, раніше відомство опублікувало пресреліз, у якому мовилось, що Вайчукевічуте очолить делегацію з 11 осіб у 5-денному візиті до Тайваню. До складу делегації, за повідомленням, увійшли литовські офіційні особи та представники галузі електробусів.

Литовці мають намір відвідати транспортні агенції Тайваню та провідних виробників електричних автобусів, щоб вивчити можливості співпраці у галузі виробництва електробусів, інтелектуальних та екологічних видів транспорту, а також "продемонструвати солідарність між двома демократичними країнами та створити галузеві ланцюжки між державами".

До речі У Білому домі відреагували на заяву Китаю про припинення співпраці

Зазначимо, що це вже третій візит високопосадовців Литви на острів за останній час. У червні Тайвань відвідав заступник литовського міністра економіки та інновацій, а наприкінці червня – заступник міністра сільського господарства європейської країни.

Додамо, що минулого року у литовському Вільнюсі було відкрито офіційне представництво Тайваню, після чого офіційний Китай відкликав з Литви свого дипломатичного представника – уповноваженого посла.

Зверніть увагу На Тайвані назвали останні військові навчання Китаю "симуляцією нападу"

Вас може зацікавити – втрати росіян станом на 7 серпня: дивіться відео