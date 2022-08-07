Заметим, что ранее Литва стала единственной страной Евросоюза, публично поддержавшей визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. О прибытии литовской делегации официально заявило Министерство иностранных дел Тайваня.

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Визит литовской делегации в Тайвань.

В своем сообщении МИД Тайваня опубликовал фото литовской делегации в аэропорту и поздравил Агне Вайчукевичуте и других представителей Литвы на острове.

Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых отраслях будущего,

– написали в тайваньском ведомстве.

К слову, ранее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 человек в 5-дневном визите в Тайвань. В состав делегации, по сообщению, вошли литовские официальные лица и представители ветви электробусов.

Литовцы намерены посетить транспортные агентства Тайваня и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электробусов, интеллектуальных и экологических видов транспорта, а также продемонстрировать солидарность между двумя демократическими странами и создать отраслевые цепочки между государствами.

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Отметим, что это уже третий визит чиновников Литвы на остров за последнее время. В июне Тайвань посетил заместитель литовского министра экономики и инноваций, а в конце июня – заместитель министра сельского хозяйства европейской страны.

Добавим, что в прошлом году в литовском Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня, после чего официальный Китай отозвал из Литвы своего дипломатического представителя – уполномоченного посла.

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