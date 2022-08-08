Лише 7 серпня Китай завершив військові навчання навколо Тайваню, а сьогодні оголосив про нові. Тривалість і точне місце проведення навчань наразі не повідомляють.

Увага У Тайвані кажуть, що виявили 66 китайських літаків та 14 кораблів у протоці та навколо неї

Деталі проведення нових навчань: що відомо

Китайське командування на Східному фланзі повідомило, що проведе спільні навчання, зосереджені на протичовнових і морських штурмових операціях.

Реакція Тайваню

Тайвань уже пом'якшив обмеження на польоти поблизу 6 попередніх районів навчань поблизу острова.

Видання зазначає, що нові навчання підтверджують побоювання деяких аналітиків і дипломатів, що Пекін продовжуватиме чинити тиск на оборону Тайваню.

Коротко про загострення конфлікту

Орієнтовно на початку серпня почались розмови щодо візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Через це у Китаї пригрозили США.

Попри це Ненсі Пелосі таки поїхала в Тайвань. Після цього Китай засудив візит Пелосі до Тайваню.

Натомість 3 серпня Китай припинив імпорт із Тайваню риби й сотні інших продуктів. 5 серпня Китай скасував зустріч з представниками Пентагону й призупиняє співпрацю зі США у низці сфер.

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