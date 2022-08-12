Розраховувати на китайську підтримку своїх ініціатив росія може хіба що в рамках ООН. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.

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(Не) союзники

На думку журналіста, у Пекіні переважно готові на економічну співпрацю з путіним, задешево скуповуючи сировину.

"Я переконаний, що жодних серйозніших кроків, серйознішого зближення, ніж риторична та символічна росія від Китаю не дочекається. Дешево скуповувати якусь сировину – це можна, але нічого більше", – зазначив Яковенко.

Однак, з його слів, Китай готовий допомагати Москві на дипломатичному фронті, зокрема у Раді безпеки ООН, блокуючи антиросійські ініціативи від країн Заходу та України.

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У КНР свої інтереси

Політик підкреслив, що в умовах російсько-української війни Китай керується своїми інтересами щодо поглинання Тайваню.

"Я не маю жодних сумнівів, що Китай використовуватиме цей глобальний конфлікт. Зрозуміло, що у Китаю є свої інтереси. А інтереси – це поглинання Тайваню", – підкреслив Яковенко.

З його слів, у такій ситуації Китай не буде "брататися з росією", а також укладати з нею стратегічний та військовий союз.

"Жодної реальної військової допомоги росія від Китаю не отримає, як і економічної допомоги не отримає", – резюмував журналіст.