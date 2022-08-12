Розраховувати на китайську підтримку своїх ініціатив росія може хіба що в рамках ООН. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко.
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(Не) союзники
На думку журналіста, у Пекіні переважно готові на економічну співпрацю з путіним, задешево скуповуючи сировину.
"Я переконаний, що жодних серйозніших кроків, серйознішого зближення, ніж риторична та символічна росія від Китаю не дочекається. Дешево скуповувати якусь сировину – це можна, але нічого більше", – зазначив Яковенко.
Однак, з його слів, Китай готовий допомагати Москві на дипломатичному фронті, зокрема у Раді безпеки ООН, блокуючи антиросійські ініціативи від країн Заходу та України.
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У КНР свої інтереси
Політик підкреслив, що в умовах російсько-української війни Китай керується своїми інтересами щодо поглинання Тайваню.
"Я не маю жодних сумнівів, що Китай використовуватиме цей глобальний конфлікт. Зрозуміло, що у Китаю є свої інтереси. А інтереси – це поглинання Тайваню", – підкреслив Яковенко.
З його слів, у такій ситуації Китай не буде "брататися з росією", а також укладати з нею стратегічний та військовий союз.
"Жодної реальної військової допомоги росія від Китаю не отримає, як і економічної допомоги не отримає", – резюмував журналіст.
Напруга щодо Тайваню: що відомо
- Ситуація навколо Тайваню залишається напруженою. 7 серпня у протоці та навколо неї зафіксували 66 китайських винищувачів та 14 військових кораблів. Китай продовжив проводити свої військові навчання навколо острова.
- У Тайвані дії Пекіна назвали "симуляцією нападу". Також повідомили, що 6 серпня Китай запустив 20 літаків, 14 з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Щоб попередити їх, Тайвань підняв свої винищувачі.
- Китай продовжує збільшувати обсяги свого ядерного озброєння. Протягом найближчих років Пекін хоче наростити кількість боєголовок, яка буде більшою за теперішню в кілька разів.
- Китай вирішив ввести санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань. Таким чином Пелосі стала найвищим американським чиновником, який потрапив під обмеження Пекіна.
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