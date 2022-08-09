В ефірі 24 каналу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов прокоментував, що доки існує КНР, то він навряд чи заспокоїться з приводу Тайваню. Це постійна загроза, як для України росія.

Важливо Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері оборони

Артур Харитонов зазначив, що щодо нових військових навчань є різні оцінки та прогнози. Китайці чітко не говорять, коли вони планують їх завершити. Спочатку стверджували, що 15 серпня, потім – триватимуть до кінця серпня.

Наразі у нас є чітка позиція США, що загрози вторгнення поки що немає. Потім лунають інші прогнози, що Китай планує розпочати атаку на Тайвань через 2 роки. Але насправді важко що-небудь прогнозувати,

– зазначив Артур Харитонов.

Співпраця Китаю та США

За його словами, Китай дійсно ввів низку санкцій та зробив кілька специфічних кроків. Наприклад, зупинив комунікацію між китайським та американським головнокомандувачами – це ще можна зрозуміти. Проте відмова від подальших перемовин щодо кліматичних змін із США – насправді має цікавий момент.

Експерт зазначив, що діалог з Китаєм щодо клімату – це "ідея фікс" чинного Білого дому. Коли Байден балотувався на свою посаду, він говорив, що вони не будуть співпрацювати з Китаєм в усіх стратегічних сферах, але залишають простір для клімату.

"Китай, який вже дуже давно не хотів говорити на цю тему, таки перестає це робити. Це означає, що в нас все більше крокує стадія "гарячої холодної війни", – додав Артур Харитонов.

Дивіться відео: щодо ситуації між Китаєм та Тайванем

Останні новини щодо Китаю