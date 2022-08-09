Напередодні Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. У пресслужбі також повідомили про телефонні перемовини між американським міністром оборони Ллойдом Остіном на його канадською колегою Анітою Ананд.

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Канада та США координуватимуть зусилля щодо допомоги Україні

Прессекретар Пентагон Тодд Бріссіл розповів, що обговорювали глави Міноборони підтримку Північноатлантичному альянсу. Також у фокусі була безпекова допомога Україні.

Ананд та Остін погодились продовжувати тісно співпрацювати з низки цих питань, а також проблем глобальної безпеки.

У Німеччині домовились про розширення формату "Рамштайн"

Тим часом в Німеччині домовились про розширення формату з військової допомоги України "Рамштайн". Вже 11 серпня у Данії відбудеться нова конференція союзників України на рівні міністрів оборони.

У Копенгагені обговорять підготовку українських військових, фінансову підтримку та інше. Востаннє міністри оборони країн-союзниць України збирались 20 липня.

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Що відомо про останній пакет допомоги США:

Пакет, про який США оголосили 8 серпня, передбачає велику кількість боєприпасів.

Зокрема, мовиться про додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-мм артилерії, 120-мм мінометних систем, для NASAMS.

Також передадуть 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 бойових машин піхоти.

Є інформація і про надання протирадіолокаційних ракет.

У пакеті допомоги – медичне приладдя, аптечки, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Дивіться у відео – про нову військову допомогу від США: