Для управління САУ "Краб" ЗСУ мають навіть окремі командирські машини. Захисники поділились секретами застосування польскої техніки у боротьбі проти російських окупантів.

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Особливості застосування польських "Крабів" на фронті

Для управління самохідною артилерійською батареєю САУ "Краб" існує ще й командирська машина. Вона створена на базі МТ-ЛБ(У), втім переобладнання було настільки докорінним, що стару радянську "мотолигу" у ній розпізнати доволі важко.

І двигун, і решта деталей у командирській машині були змінені – коробка передач перейшла на автомат, встановлено сучасну радіостанцію, яка дозволяє постійно бути на зв'язку з рештою машин. Змін зазнали й гусениці – на них додали ґумові накладки та ґрунтозачепи для можливості пересування сипучими поверхнями.

Окрім САУ, ми отримали командирську машину управління, на яку зав'язуються всі 6 САУ батареї. Таких командирських машин у мене дві, тому ми можемо діяти у складі взводів. Від початку нашого приїзду до району виконання завдань я працюю з одним взводом, а командир взводу, старший офіцер батареї, – з іншим. Діємо на окремих напрямках, виконуємо вогневі завдання самостійно. Нині вже працюємо у складі батареї, тож маємо можливість підміняти один одного,

– розповідає командир самохідної артбатареї Сергій.

Військовий пояснює, що машина дає батареї змогу переміщуватись до визначеного району – комбат може перебувати окремо, а гармати при цьому пересуваються до вказаних точок як самостійно, так і у складі підрозділу. Цілевказівки передаються радіостанцією або голосовим, або СМС-повідомленням.

Українські військові задоволені польськими "Крабами" / Фото Угруповання Об'єднаних сил

Разом з тим у комп'ютері кожного з командирів гармат є карта. Так, отримавши напрямок або "точку", вони можуть бачити, куди їм необхідно переміститися. За словами Сергія, це значно спрощує виконання бойових завдань.

Якщо раніше вся батарея була зав'язана на одну бусоль, й інтервал між гранатами міг бути, наприклад, сто метрів, то тепер він може сягати навіть кілометра-півтора, – аби добивав зв'язок з гарматою. Тож я можу давати вогневі завдання як на батарею у цілому, так і на кожну гармату окремо,

– додає офіцер.

Комбат зауважує, що польський комплекс проявляє себе винятково з найкращого боку. Після його отримання, за словами Сергія, українські гармаші вийшли на якісно новий рівень – і гармати, і командирська машина обладнані сучасними засобами, зокрема GPS-навігатором та комп'ютером, до якого прив'язані всі машини.

Це значно прискорює роботу, адже на машині управління прямо під час руху командир може бачити всі свої машини – де і як вони зосереджені.

Ця техніка набагато краща за ту, що ми мали раніше, і на голову вища від тієї, яку мають росіяни. Зразки озброєння, які ми використовували досі, також ефективні, і ми на них працюємо. Але це ("Краби" – ред. 24 канал) – зовсім інший рівень, і навіть порівнювати їх недоцільно. Це – новий етап в озброєнні наших ЗСУ,

– підсумовує військовий.

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