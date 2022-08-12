Рассчитывать на китайскую поддержку своих инициатив россия может разве что в рамках ООН. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.
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(Не) союзники
По мнению журналиста, в Пекине преимущественно готовы на экономическое сотрудничество с путиным, по дешевке скупая сырье.
"Я убежден, что никаких более серьезных шагов, более серьезного сближения, чем риторическое и символическое, россия от Китая не дождется. Дешево скупать какое-нибудь сырье – это можно, но ничего больше", – отметил Яковенко.
Однако, по его словам, Китай готов помогать москве на дипломатическом фронте, в частности, в Совете безопасности ООН, блокируя антироссийские инициативы от стран Запада и Украины.
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У КНР свои интересы
Политик подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны Китай руководствуется своими интересами по поглощению Тайваня.
"Я не сомневаюсь, что Китай будет использовать этот глобальный конфликт. Понятно, что у Китая есть свои интересы. А интересы – это поглощение Тайваня", – подчеркнул Яковенко.
По его словам, в такой ситуации Китай не будет "брататься с россией", а также заключать с ней стратегический и военный союз.
"Никакой реальной военной помощи россия от Китая не получит, как и экономической помощи не получит", – резюмировал журналист.
Напряжение по Тайваню: что известно
- Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной. 7 августа в проливе и вокруг него зафиксировали 66 китайских истребителей и 14 военных кораблей. Китай продолжил проводить свои военные учения вокруг острова.
- В Тайване действия Пекина назвали "симуляцией нападения". Также сообщили, что 6 августа Китай запустил 20 самолетов, 14 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Чтобы предупредить их, Тайвань поднял истребители.
- Китай продолжает увеличивать объемы своего ядерного вооружения. В ближайшие годы Пекин хочет нарастить количество боеголовок, которое будет больше нынешнего в несколько раз.
- Китай решил ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань. Таким образом Пелоси стала самым высоким американским чиновником, попавшим под ограничение Пекина.
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