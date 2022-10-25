В полицию поступила информация о том, что в Бахмуте остался один под обстрелами 8-летний мальчик Богдан. Ребенок нуждался в экстренной эвакуации.

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Щемящая история из Бахмута

Район, где жил мальчик – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. И даже это не помешало нашим правоохранителям и спасателям помочь ребенку.

Обратите внимание! Полиция Донбасса призывает жителей Бахмутского района эвакуироваться.

Правоохранители вместе со спасателями и медиками часть дороги преодолевали ушедшие. Ребёнка они нашли у соседки. Оказалось, что несколько дней назад родители оставили сына у знакомой и отправились на похороны к родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений .



8-летний Богдан / Фото Национальной полиции Украины



Правоохранители эвакуировали из Бахмута ребенка / Фото Национальной полиции Украины

Тела пролежали на улице несколько дней. Из-за постоянных атак врага их невозможно было унести. Семья ожидала пополнения, женщина была на 7 месяце беременности. Когда Богдан узнал, что папа, мама погибли, он скрылся от соседки, схватил велосипед и уехал на то место.

Правоохранители помогли ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Богдана заберет его родная тетя.

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Оккупанты обстреляли гражданское авто в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают прибегать к циничным поступкам. 25 октября захватчики обстреляли гражданское авто на одном из блокпостов. К сожалению, есть погибшие и раненые. Машина на которой ехали люди – "Жигули" темно-синего цвета с тонированными окнами. Захватчики же придумали, что там кто-то прячется.

Напомним, что захватчики ежедневно пытаются атаковать Бахмут, однако не могут взять город из-за сильного сопротивления украинских воинов. Недавно наш защитник записал видеообращение из города. Он подчеркнул, что "Бахмут стоит и будет стоять".

Также В Генштабе ВСУ постоянно информируют, что оккупанты пытаются атаковать Бахмут, однако наши воины отражают атаки россиян.

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