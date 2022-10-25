Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Збройні Сили України зараз перебувають на вигідних позиціях.
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Яка нині ситуація у Бахмуті
Як заявив Арестович, на Бахмутському напрямку наші війська відсунули деякі ділянки противника – до 2 кілометрів. Втім, ще є загроза:
Повністю загрозу не знято, але наші військові зайняли вигідні позиції,
– зазначив він.
Арестович наголосив, що на цьому напрямку перебувають мобілізовані окупанти, але вони не є угрупуванням. За його словами, угрупування – це професійні частини.
Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Станом на 25 жовтня наші військові контролюють Бахмут. Нещодавно ЗСУ показали відео із Бахмута, який продовжують втримувати.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.
- Генштаб ЗСУ заявляв, що російські загарбники не перестають намагатися захопити Бахмут. Зараз ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Окрім цього, військовий експерт Роман Світан розповідав, що окупанти ніяк не зможуть взяти Бахмут. Там серйозна система оборони.
- До речі, Владімір Путін сподівається повністю захопити територію Донецької області. Водночас ЗСУ змогли відкинути російських загарбників на 2 кілометри від околиць Бахмута.
- В ISW вважають, що росіяни брешуть про успіхи довкола Бахмута, щоб приховати свої поразки на Півдні та на північному Сході країни.
Варте уваги – Путін наказав захопити Бахмут до кінця жовтня: дивіться відео