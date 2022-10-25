Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Вооруженные Силы Украины сейчас находятся на выгодных позициях.
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Какая сейчас ситуация в Бахмуте
Как заявил Арестович, на Бахмутском направлении наши войска отодвинули некоторые участки противника – до 2 км. Впрочем, есть еще угроза:
Полностью угроза не снята, но наши военные заняли выгодные позиции,
– отметил он.
Арестович подчеркнул, что на этом направлении находятся мобилизованные оккупанты, но они не являются группировкой. По его словам, группировка – это профессиональные части.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- По состоянию на 25 октября наши военные контролируют Бахмут. Недавно ВСУ показали видео из Бахмута, который продолжают удерживать.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.
- Генштаб ВСУ заявлял, что российские захватчики не перестают пытаться захватить Бахмут. Сейчас враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Кроме того, военный эксперт Роман Свитан рассказывал, что оккупанты никак не смогут взять Бахмут. Там серьезная система обороны.
- Кстати, Владимир Путин надеется полностью захватить территорию Донецкой области. В то же время ВСУ смогли отбросить российских захватчиков на 2 километра от окрестностей Бахмута.
- В ISW считают, что россияне врут об успехах вокруг Бахмута, чтобы скрыть свои поражения на Юге и на северо-востоке страны.
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