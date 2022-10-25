Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Вооруженные Силы Украины сейчас находятся на выгодных позициях.

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Какая сейчас ситуация в Бахмуте

Как заявил Арестович, на Бахмутском направлении наши войска отодвинули некоторые участки противника – до 2 км. Впрочем, есть еще угроза:

Полностью угроза не снята, но наши военные заняли выгодные позиции,

– отметил он.

Арестович подчеркнул, что на этом направлении находятся мобилизованные оккупанты, но они не являются группировкой. По его словам, группировка – это профессиональные части.

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