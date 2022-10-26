В Херсонской области сбит российский вертолет Ка-52

Это касается и их военной техники. Да, украинские силы ликвидируют вражескую авиацию. В частности, сегодня был сбит российский вертолет Ка-52.

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26 октября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины, подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в сети сообщали, что в Бериславе Херсонской области было точечное попадание по базированию оккупантов.

Потери врага по состоянию на 26 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожили 68 900 захватчиков, только за минувшие сутки – 480 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: