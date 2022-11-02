Як зазначають у Генштабі, на Херсонщині ворог усе ще продовжує проводити примусову "евакуацію". Це окупанти роблять для того, щоб підготуватися до контрнаступу ЗСУ

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Окупанти щоденно зазнають втрат

І як би загарбники не намагалися, вони продовжують зазнавати втрат.

Зокрема надійшло підтвердження про ліквідацію ворога поблизу Музиківки на Херсонщині 29 жовтня. Тоді наші військові знищили ЗРК "Панцир-С1", близько 10 одиниць іншої військової техніки.

А от 30 жовтня у районі Снігурівки, що на Миколаївщині, відправили на той світ 12 ворогів.

Наявна у Генштабу інформація свідчить також про розгортання додаткового шпиталю. Він запрацював у районі Завітного Бажання, що на Донеччині. Відомо, що медичний заклад уже переповнений пораненими окупантами.

Це цікаво! Хоч у Росії й оголосили про завершення мобілізації, повістки чоловіки призовного віку продовжують отримувати. Напередодні ми говорили, що це продовжуватиметься доти, поки Путін не підпише наказ про кінець кампанії з призову.

Успіхи ЗСУ за минулу добу

Наші військові щоденно просіюють ряди війська ворога. Так, за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 33 удари. Відомо, що під обстріли потрапили 26 районів скупчення зброї та техніки ворога, а також 7 позицій ЗРК. Крім того, за минулу добу вдалося збити гелікоптер, 2 БпЛА типу "Орлан-10", 6 дронів-камікадзе "Шахід-136", а також 2 – типу "Куб".

Ефективно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 райони скупчення живої сили, зброї та військової техніки. Також влучання зафіксували по трьох складах боєприпасів та шістьох інших важливих військових об'єктах ворога.

Що ще відомо про втрати ворога

У ЗСУ зауважили, що щодня сотні окупантів гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямку. Зауважимо, що саме на них вороги невпинно наступають. Нагадаємо, що Путін віддав наказ захопити Бахмут до кінця жовтня. З цим планом росіяни не впоралися, але це не заважає їм гнати на вірну смерть "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, що Росія відправила на фронт 87 тисяч "мобіків". Загалом, як повідомляють у міноборони, вдалося мобілізувати 300 тисяч бійців. Цікаво, що лиш у Свердловській області кожен п'ятий гине ще до того, як його відправлять на війну.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому упродовж останніх днів так багато росіян гине у війні. За його словами, окупанти просто кидають у бій своїх мобілізованих. Їх перекидають до Херсонщини, Сватового, Кремінної, а також частково до Бахмута.

До слова, напередодні "бавовна" накрила готель у Волновасі. Відомо, що там жили кадирівці. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, влучання в "Ахтамар" ще й стало причиною знешкодження близько 10 одиниць військової техніки. Щодо втрат особового складу, то їх уточняють.

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