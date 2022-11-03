Об этом 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что оккупанты ищут себе новых приключений и не гнушаются ничем – пытаются проявлять свои не лучшие черты.
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В частности, по словам Натальи Гуменюк, россияне пытают людей, издеваются над ними – есть случаи насилия и другие проявления преступных поступков, которые фиксируются правоохранительными органами через сообщение Сил Сопротивления.
Но то, что россияне пытаются снять психологический стресс именно мародерством – это факт. Они получают кайф от грабежа и наполнения автомобилей чужим имуществом,
– добавляет Гуменюк.
Люди на временно оккупированных территориях рассказывают, что у россиян это едва ли не единственный источник "удовольствия".
Комментарий Наталии Гуменюк об актуальных новостях с Юга: смотрите видео
Что известно о ситуации на временно оккупированной Херсонщине
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщину и добились значительных успехов на этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон.
- На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонщины . В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.
- Оказалось, что российские захватчики рассказывали херсонцам "страшилки" о ВСУ, что они якобы будут уничтожать город, взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так оккупанты принуждали людей фактически к депортации.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Российские захватчики в это время возводят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. По словам депутата Херсонского областного совета, военнослужащего ТрО Сергея Хланя, оккупанты стягивают новых мобилизованных в Херсон.