Такое обращение опубликовали мобилизованные 252-й мотострелковой бригады России. Видео распространили пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал .

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Мобилизированных из Украины не выпускают

Очевидно, обращение записали те "мобики", которых едва ли не сразу после призыва отправили в Украину, чтобы воевали. Обстоятельства того, как они попали на фронт и где они находились, но сами мобилизованные говорят, что в стремлении вернуться в Россию дошли до поселка Милово на Луганщине. То есть вплотную к российской границе.

Дойдя до границы, мобилизованные решили связаться с командованием, чтобы их отвезли в город Богучар Воронежской области – именно там базируется 252 бригада.

Но, как выяснилось, в России мобилизованные никому не нужны, особенно те, кто самостоятельно решил вернуться в воинскую часть. Там их очевидно не ждут.

И все же "мобики" попали в Россию. Но не в Воронежской, а в Белгородской области. Сейчас они находятся в Валуйках, откуда никто не выпускает их. Так они жалуются на это и просят, чтобы кто-то им помог.

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Все больше "мобиков" пытаются сбежать

Генштаб ВСУ сообщил, что мобилизованные россияне имеют низкий уровень морально-психологического состояния, поэтому в местах собрания "что-то происходит". Например, в Казани в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск более 15 солдат и сержантов скрылись . В то же время во время передислокации в Украину еще 2 мобилизованных совершили самоубийство.

Это все сочетается с общей тенденцией плохой или вообще отсутствующей как таковой подготовки и часто выходящей из строя техникой.

А еще Россия хоть и объявила о якобы "прекращении частичной мобилизации", мужчин продолжают агитировать идти на войну как "добровольцев". В частности, в Генштабе говорят, что "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида.

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