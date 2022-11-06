З огляду на усі проблеми російських військовослужбовців, не дивно, чому вони цілими днями пиячать. Однак варто зазначити, що є відсоток мобіків, які стараються перед загибеллю хоч трохи освоїти військову справу, але це менше половини від загальної кількості призваних чоловіків.

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Скільки російських мобілізованих "сидять без діла"

За словами Арестовича, Кремлю вдалось мобілізувати навіть не 300 тисяч військових, а всього 238. Схоже, що охочих помирати на війні в Україні знайшлось не так багато, але й ті не є солдатами "вищого ґатунку".

З 238 тисяч "чмобіків" до підготовки приступили всього 43%. Інші сидять по спортзалах шкіл і так далі без діла, бухають,

– позаштатний радник ОП.

Він підкреслив, що російські військкомати просто-таки не справляють з такою навалою людей, тому й значна частина загарбників сидить без діла. Однією з причин, чому пункти мобілізації не можуть забезпечити усіх військових формою, зброєю та навчальною програмою є збіг "часткового призову" з регулярним "осіннім".

Арестович про пиятику в російській армії: дивіться відео

У мобілізованих окупантів негаразди: актуальна інформація

Ні для кого уже не є новиною, що російські військкомати вручають повістки усім підряд. У лави ворожої армії мобілізували хворого на гепатит C чоловіка, який перебуває на обліку через наркозалежність. Цікаво, що призовник не проходив жодної медичної комісії та, взагалі, за дуже "загадкових" обставин став військовослужбовцем.

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Однак є й успіхи у ворожій армії. Нещодавно один зі новомобілізованих загарбників побив рекорд з часу перебування на війні. Перед тим, як окупанта взяли у полон, він встиг повоювати аж цілих півтори години.

Варте уваги – Арестович про мобілізацію в Україні: дивіться відео