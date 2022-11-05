Цікаво, що чоловіка, на ім'я Алєксандр Смазнов, мобілізували без жодної медичної комісії. Його призвав військкомат Великого Новгорода і після вручення повістки його відправили у військову частину у Твер. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Мама намагається повернути сина

У 2016 році Алєксандру Смазнову відмовили в контрактній службі в російській армії через виявлений гепатит С. Однак тепер російське керівництво воліє брати всіх підряд на тлі колосальних втрат у війні.

Мама мобілізованого каже, що тепер її син не має необхідних ліків, а медикаментами в армії його ніхто не буде. Крім того, вона розповіла, що Смазнов стоїть на обліку в наркодиспансері через проблему з наркотиками та має проблеми з психікою.

Матір мобілізованого звернулася до військкомату, але там їй сказали звертатися до військової частини. Потім вона звернулася до призовної комісії та до новгородського уповноваженого з прав людини, а сам Алєксандр написав рапорт про проходження медкомісії за місцем служби. Однак до заяв мобілізованого та його матері, вочевидь, нікому немає діла, тому всі звернення просто ігнорують.

А що там з російською мобілізацією

28 жовтня міністр оборони Росії Шойгу заявив про закінчення часткової мобілізації в країні. Мовляв, 300 тисяч осіб уже призвали, то ж кампанію можна згортати. Диктатор Путін з тим погодився, але офіційного указу про завершення мобілізації у Росії немає.

Водночас той же Шойгу заявив про те, що військомати продовжуватимуть набір людей на війну – братимуть нібито добровольців, які хочуть іти воювати за контрактом. Цікаво, що в Росії продовжують роздавати повістки. Тобто тепер всіх призваних можуть називати "добровольцями".

Крім того, Путін підписав закон, який дозволяє мобілізувати росіян з судимістю за важкі злочини. Тобто російське керівництво легалізувало залучення зеків до війни. Однак такою схемою користується "кухар Путіна" Євгєній Пригожин, який активно вербує в'язнів. До слова, за даними ЗМІ, ЗСУ вже ліквідували понад 500 ув'язнених, яких Пригожин завербував у ПВК Вагнера і відправив на фронт. Серед загиблих є засуджені за крадіжки, вбивства та торгівлю наркотиками.

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