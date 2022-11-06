Если говорить об общей цифре, то она составляет 15 миллионов человек. Правда, в эту статистику еще не попали те, кто бежал от частичной мобилизации в России.
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Россияне продолжают бежать
О 15 миллионах россиян-беглецов рассказал журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев. Он отметил, что это данные, полученные от ФСБ. Интересно, что соответствующая цифра в пять раз превышает ту, которая была за аналогичный период 2021 года. Конечно же, с войной это никак не связано.
Заметим, что для бегства россияне выбирают множество стран. Но в большинстве своем они решают оседать в Турции, Грузии, Финляндии, временно оккупированной Россией части Грузии Абхазии, а также Казахстане. На эти страны приходится 70% беглецов.
Возьмем к примеру ту же Абхазию. В нее с якобы "туристической целью" прибыли 2,5 миллиона граждан России. А это значит, что на одного жителя приходится 10 таких "туристов". Также Грозев подчеркнул, что так называемые путешествия в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию "побили все исторические рекорды".
Динамика выезда из России стабильно растет. К примеру, с июля по сентябрь границы страны покинули 9,7 миллиона россиян. А это почти вдвое больше, если сравнивать с цифрой во втором квартале – 5 миллионов.
Между тем у "мобиков" проблемы
- Накануне ГУР МО удалось перехватить очередной разговор оккупантов. Они жаловались на то, что нет ни еды, ни теплой одежды. Так что выражают сомнения, смогут ли пережить зиму на фронте.
- Арестович прокомментировал ситуацию по мобилизованным. По его словам, к войне в Украине готовится менее половины. А вот остальные занимаются тем, что лучше всего удается у россиян, – спиваются.
- Между тем, в РосСМИ сообщили о том, что ВСУ продолжают эффективно работать на фронте. Да, под Макеевкой наши защитники могли разбить целый батальон "мобиков". Известно о сотнях погибших оккупантов.
- О потерях мобилизованных в России вообще не беспокоятся. Их просто массово "списывают". Мол, пропал день без вести, и все.
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