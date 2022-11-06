Если говорить об общей цифре, то она составляет 15 миллионов человек. Правда, в эту статистику еще не попали те, кто бежал от частичной мобилизации в России.

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Россияне продолжают бежать

О 15 миллионах россиян-беглецов рассказал журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев. Он отметил, что это данные, полученные от ФСБ. Интересно, что соответствующая цифра в пять раз превышает ту, которая была за аналогичный период 2021 года. Конечно же, с войной это никак не связано.

Заметим, что для бегства россияне выбирают множество стран. Но в большинстве своем они решают оседать в Турции, Грузии, Финляндии, временно оккупированной Россией части Грузии Абхазии, а также Казахстане. На эти страны приходится 70% беглецов.

Возьмем к примеру ту же Абхазию. В нее с якобы "туристической целью" прибыли 2,5 миллиона граждан России. А это значит, что на одного жителя приходится 10 таких "туристов". Также Грозев подчеркнул, что так называемые путешествия в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию "побили все исторические рекорды".

Динамика выезда из России стабильно растет. К примеру, с июля по сентябрь границы страны покинули 9,7 миллиона россиян. А это почти вдвое больше, если сравнивать с цифрой во втором квартале – 5 миллионов.

Между тем у "мобиков" проблемы

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