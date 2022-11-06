Если говорить об общей цифре, то она составляет 15 миллионов человек. Правда, в эту статистику еще не попали те, кто бежал от частичной мобилизации в России.

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Россияне продолжают бежать

О 15 миллионах россиян-беглецов рассказал журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев. Он отметил, что это данные, полученные от ФСБ. Интересно, что соответствующая цифра в пять раз превышает ту, которая была за аналогичный период 2021 года. Конечно же, с войной это никак не связано.

Заметим, что для бегства россияне выбирают множество стран. Но в большинстве своем они решают оседать в Турции, Грузии, Финляндии, временно оккупированной Россией части Грузии Абхазии, а также Казахстане. На эти страны приходится 70% беглецов.

Возьмем к примеру ту же Абхазию. В нее с якобы "туристической целью" прибыли 2,5 миллиона граждан России. А это значит, что на одного жителя приходится 10 таких "туристов". Также Грозев подчеркнул, что так называемые путешествия в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию "побили все исторические рекорды".

Динамика выезда из России стабильно растет. К примеру, с июля по сентябрь границы страны покинули 9,7 миллиона россиян. А это почти вдвое больше, если сравнивать с цифрой во втором квартале – 5 миллионов.

Между тем у "мобиков" проблемы

Накануне ГУР МО удалось перехватить очередной разговор оккупантов. Они жаловались на то, что нет ни еды, ни теплой одежды. Так что выражают сомнения, смогут ли пережить зиму на фронте.

Арестович прокомментировал ситуацию по мобилизованным. По его словам, к войне в Украине готовится менее половины. А вот остальные занимаются тем, что лучше всего удается у россиян, – спиваются.

Между тем, в РосСМИ сообщили о том, что ВСУ продолжают эффективно работать на фронте. Да, под Макеевкой наши защитники могли разбить целый батальон "мобиков". Известно о сотнях погибших оккупантов.

О потерях мобилизованных в России вообще не беспокоятся. Их просто массово "списывают". Мол, пропал день без вести, и все.

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