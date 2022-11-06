Якщо говорити про загальну цифру, то вона складає 15 мільйонів людей. Щоправда, до цієї статистики ще не потрапили ті, хто втікав від часткової мобілізації в Росії.
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Росіяни продовжують втікати
Про 15 мільйонів росіян-утікачів розповів журналіст-розслідувач "Bellingcat" Христо Грозев. Він зауважив, що це дані, які він отримав від ФСБ. Цікаво, що відповідна цифра у 5 разів перевищує ту, яка була за аналогічний період 2021 року. Звичайно ж, з війною це аж ніяк не пов'язано.
Зауважимо, що для втечі росіяни обирають безліч країн. Але здебільшого вони вирішують осідати у Туреччині, Грузії, Фінляндії, тимчасово окупованій Росією частині Грузії Абхазії, а також Казахстані. На ці країни припадає 70% утікачів.
Візьмемо до прикладу ту ж Абхазію. До неї з буцімто "туристичною метою" прибули 2,5 мільйона громадян Росії. А це означає, що на одного мешканця припадає аж 10 таких "туристів". Також Грозев підкреслив, що так звані мандрівки до Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, Монголії й Абхазії "побили всі історичні рекорди".
Динаміка виїзду з Росії стабільно зростає. Наприклад, з липня по вересень межі країни покинули 9,7 мільйона росіян. А це майже удвічі більше, якщо порівнювати з цифрою у другому кварталі – 5 мільйонів.
Тим часом у "мобіків" проблеми
- Напередодні ГУР МО вдалося перехопити чергову розмову окупантів. Вони бідкалися на те, що не мають ані їжі, ані теплого одягу. Тож висловлюють сумніви, чи зможуть пережити зиму на фронті.
- Арестович прокоментував ситуацію щодо мобілізованих. За його словами, до війни в Україні готується менш як половина. А от решта займається тим, що найкраще вдається у росіян, – спиваються.
- Тим часом у росЗМІ повідомили про те, що ЗСУ продовжують ефективно працювати на фронті. Так, під Макіївкою наші захисники могли розбити цілий батальйон "мобіків". Відомо про сотні загиблих окупантів.
- Про втрати мобілізованих у Росії взагалі не переймаються. Їх просто масово "списують". Мовляв, зник день безвісти, та й усе.
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