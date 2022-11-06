Якщо говорити про загальну цифру, то вона складає 15 мільйонів людей. Щоправда, до цієї статистики ще не потрапили ті, хто втікав від часткової мобілізації в Росії.

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Росіяни продовжують втікати

Про 15 мільйонів росіян-утікачів розповів журналіст-розслідувач "Bellingcat" Христо Грозев. Він зауважив, що це дані, які він отримав від ФСБ. Цікаво, що відповідна цифра у 5 разів перевищує ту, яка була за аналогічний період 2021 року. Звичайно ж, з війною це аж ніяк не пов'язано.

Зауважимо, що для втечі росіяни обирають безліч країн. Але здебільшого вони вирішують осідати у Туреччині, Грузії, Фінляндії, тимчасово окупованій Росією частині Грузії Абхазії, а також Казахстані. На ці країни припадає 70% утікачів.

Візьмемо до прикладу ту ж Абхазію. До неї з буцімто "туристичною метою" прибули 2,5 мільйона громадян Росії. А це означає, що на одного мешканця припадає аж 10 таких "туристів". Також Грозев підкреслив, що так звані мандрівки до Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, Монголії й Абхазії "побили всі історичні рекорди".

Динаміка виїзду з Росії стабільно зростає. Наприклад, з липня по вересень межі країни покинули 9,7 мільйона росіян. А це майже удвічі більше, якщо порівнювати з цифрою у другому кварталі – 5 мільйонів.

Тим часом у "мобіків" проблеми

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