Якщо говорити про загальну цифру, то вона складає 15 мільйонів людей. Щоправда, до цієї статистики ще не потрапили ті, хто втікав від часткової мобілізації в Росії.

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Росіяни продовжують втікати

Про 15 мільйонів росіян-утікачів розповів журналіст-розслідувач "Bellingcat" Христо Грозев. Він зауважив, що це дані, які він отримав від ФСБ. Цікаво, що відповідна цифра у 5 разів перевищує ту, яка була за аналогічний період 2021 року. Звичайно ж, з війною це аж ніяк не пов'язано.

Зауважимо, що для втечі росіяни обирають безліч країн. Але здебільшого вони вирішують осідати у Туреччині, Грузії, Фінляндії, тимчасово окупованій Росією частині Грузії Абхазії, а також Казахстані. На ці країни припадає 70% утікачів.

Візьмемо до прикладу ту ж Абхазію. До неї з буцімто "туристичною метою" прибули 2,5 мільйона громадян Росії. А це означає, що на одного мешканця припадає аж 10 таких "туристів". Також Грозев підкреслив, що так звані мандрівки до Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, Монголії й Абхазії "побили всі історичні рекорди".

Динаміка виїзду з Росії стабільно зростає. Наприклад, з липня по вересень межі країни покинули 9,7 мільйона росіян. А це майже удвічі більше, якщо порівнювати з цифрою у другому кварталі – 5 мільйонів.

Тим часом у "мобіків" проблеми

Напередодні ГУР МО вдалося перехопити чергову розмову окупантів. Вони бідкалися на те, що не мають ані їжі, ані теплого одягу. Тож висловлюють сумніви, чи зможуть пережити зиму на фронті.

Арестович прокоментував ситуацію щодо мобілізованих. За його словами, до війни в Україні готується менш як половина. А от решта займається тим, що найкраще вдається у росіян, – спиваються.

Тим часом у росЗМІ повідомили про те, що ЗСУ продовжують ефективно працювати на фронті. Так, під Макіївкою наші захисники могли розбити цілий батальйон "мобіків". Відомо про сотні загиблих окупантів.

Про втрати мобілізованих у Росії взагалі не переймаються. Їх просто масово "списують". Мовляв, зник день безвісти, та й усе.

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