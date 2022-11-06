Російські окупанти без упину намагаються захопити Бахмут. Експерти припускають, що це – "особиста амбіція" глави ПВК "Вагнера" Пригожина.

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Там гинуть росіяни сотнями

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, росіяни атакують українські позиції вдень і вночі, за будь-якої погоди. Однак наші воїни, зокрема 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, надійно тримають оборону. Також щодня вони завдають ворогу шалених втрат.

Як раніше повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, лише тут та на Авдіївському напрямках щодня гинуть сотні росіян.



Захисники України під Бахмутом / Фото Генштаб ЗСУ

Окупанти поповнюють свої втрати постійно. Ви ж бачите, наскільки великі втрати у них – щодня кілька сотень людей, було майже під тисячу. Це Авдіївський, Бахмутський напрямок – близько сотні на кожному з цих напрямків бойові втрати та стільки ж поранених,

– заявив він.

Щоб компенсувати свої втрати, Кремль постійно підтягує туди мобілізованих, багато з яких там або помирають, або повертаються назад 300-ми.

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Що відбувається зараз на Бахмутському напрямку

Сергій Череватий повідомив, що станом на початок листопада найскладніша ситуація залишається на Східному фронті. Важкі бої йдуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також він зауважив, що окупанти прагнуть взяти під контроль Бахмут і Соледар, адже це дозволить ворогові похизуватися певними успіхами, а також оголосити про буцімто "звільнення" Донбасу.

При цьому найтяжчі бої відбуваються за сам Бахмут. Повідомляють, що на тій ділянці фронту на боці ворога воюють не лише мобілізовані, але й найманці ПВК "Вагнер".

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