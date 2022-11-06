Российские оккупанты без остановки пытаются захватить Бахмут. Эксперты предполагают, что это – "личная амбиция" главы ЧВК "Вагнера" Пригожина.

Интересно Россияне ложатся здесь сотнями, – интервью со снайпером о боях за Бахмут и тактику вагнеровцев

Там гибнут россияне сотнями

Как отметили в Генштабе ВСУ, россияне атакуют украинские позиции днем и ночью, в любую погоду. Однако наши воины, в том числе 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, надежно держат оборону. Также каждый день они наносят врагу безумные потери.

Как ранее сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, только здесь и на Авдеевском направлении ежедневно погибают сотни россиян.



Защитники Украины под Бахмутом / Фото Генштаб ВСУ

оккупанты пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них – ежедневно несколько сотен человек было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление – около сотни на каждом из этих направлений боевых потерь и столько же раненых,

– заявил он.

Чтобы компенсировать свои потери, Кремль постоянно подтягивает туда мобилизованных, многие из них либо умирают, либо возвращаются назад 300-ми.

Так что вашему вниманию – фоторепортаж из-под Бахмута о боевых буднях наших защитников / Фото Генштаб ВСУ

Что происходит сейчас на Бахмутском направлении

Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на начало ноября самая сложная ситуация остается на Восточном фронте. Тяжелые бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также он отметил, что оккупанты стремятся взять под контроль Бахмут и Соледар, ведь это позволит врагу похвастаться определенными успехами, а также объявить о якобы "освобождении" Донбасса.

При этом самые тяжелые бои происходят за сам Бахмут. Сообщается, что на том участке фронта на стороне врага воюют не только мобилизованные, но и наемники ЧВК "Вагнер".

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