Только за последние сутки уничтожили 490 захватчиков. Однако следует добавить, что эти данные не точны, поскольку продолжаются тяжелые бои, что затрудняют подсчет.

К теме Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января

Актуальные потери противника

танков – 3094 (+10);

боевых бронированных машин – 6159 (+5);

артиллерийских систем – 2078 (+5);

РСЗО – 437 (+3);

средства ПВО – 217 (+0);

самолетов – 285 (+0);

вертолетов – 275 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);

крылатые ракеты – 723 (+0);

корабли/катера – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9);

специальная техника – 184 (+1);

Потери россиян по состоянию на 11 января / Фото Генштаб ВСУ

Под Бахмутом массово гибнут вагнеровцы

Только за последние сутки там было 257 обстрелов со всех видов ствольной и реактивной артиллерии, танков. Противник провел 5 авиаударов. Также здесь произошло 30 боеприкосновений.

На Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сейчас сосредоточила лучших своих специалистов. Как правило, это не бывшие заключенные, а спецназовцы разных силовых структур, из которых формировали компанию.

Украинские воины, которые сейчас держат Соледар, выиграют время и возможности для всего украинского войска. А враг несет там колоссальные потери, но продолжает двигаться вперед.

Успехи ВСУ на фронте: главное