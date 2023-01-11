Только за последние сутки уничтожили 490 захватчиков. Однако следует добавить, что эти данные не точны, поскольку продолжаются тяжелые бои, что затрудняют подсчет.
К теме Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января
Актуальные потери противника
- танков – 3094 (+10);
- боевых бронированных машин – 6159 (+5);
- артиллерийских систем – 2078 (+5);
- РСЗО – 437 (+3);
- средства ПВО – 217 (+0);
- самолетов – 285 (+0);
- вертолетов – 275 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);
- крылатые ракеты – 723 (+0);
- корабли/катера – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9);
- специальная техника – 184 (+1);
Потери россиян по состоянию на 11 января / Фото Генштаб ВСУ
Под Бахмутом массово гибнут вагнеровцы
Только за последние сутки там было 257 обстрелов со всех видов ствольной и реактивной артиллерии, танков. Противник провел 5 авиаударов. Также здесь произошло 30 боеприкосновений.
На Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сейчас сосредоточила лучших своих специалистов. Как правило, это не бывшие заключенные, а спецназовцы разных силовых структур, из которых формировали компанию.
Украинские воины, которые сейчас держат Соледар, выиграют время и возможности для всего украинского войска. А враг несет там колоссальные потери, но продолжает двигаться вперед.
Успехи ВСУ на фронте: главное
- Известно о больших потерях россиян в результате атаки ВСУ по общежитию в Гавриловке Второй Херсонской области. По данным военного эксперта Олега Жданова, там могло погибнуть более 20 офицеров и десятки оккупантов, есть много раненых.
- Больницы в городе Бердянск Запорожской области переполнены ранеными, поэтому российские оккупационные войска за последнюю неделю обустроили еще 3 военных госпиталя. И наши воины продолжают уничтожать врагов, которые пришли на украинскую землю.
- По словам главы Луганской ОВА, украинские защитники беспощадно уничтожают личный состав оккупантов. Россияне нуждаются в подкреплении и уже перебрасывают в Сватово резервы в виде личного состава и тяжелой техники.
- Недавно внештатный советник Офиса Президент Алексей Арестович заявил, что Россия на Бахмутском направлении потеряла 80 тысяч своих воинов – погибшими и ранеными.