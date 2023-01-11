Станом на вечір 11 січня окупантам не вдалось захопити Соледар, хоча про це повідомляли в ПВК "Вагнер" загарбників. Водночас відомо, що росіяни зазначають шалених втрат на цьому напрямку та не можуть прорвати оборону Збройних Сил.

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Наступальні дії загарбників не мають успіху

Щонайменше від серпня місяця Бахмут є "фортецею незламності". Очевидно, росіяни зрозуміли, що цей населений пункт їм так просто не взяти, тому вирішили це зробити, спершу захопивши Соледар.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають,

– написали в Генштабі.

Окрім того, там констатували, що противник безрезультатно здійснює наступальні атаки на Авдіївському напрямку. Водночас на Куп'янському та Новопавлівському напрямках росіяни намагаються покращити своє тактичне положення.

Зверніть увагу! На Бахмутському напрямку упродовж доби путінські вояки обстрілювали Спірне, Виїмку, Білогорівку, Роздолівку, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївку, Білу Гору та Дружбу, що у Донецькій області.

Соледар: найголовніше, що потрібно знати