По состоянию на вечер 11 января оккупантам не удалось захватить Соледар, хотя об этом сообщали в ЧВК "Вагнера" захватчиков. В то же время известно, что россияне отмечают безумные потери на этом направлении и не могут прорвать оборону Вооруженных Сил.

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Наступательные действия захватчиков не имеют успеха

По меньшей мере от августа месяца Бахмут является "крепостью несгибаемости". Очевидно, россияне поняли, что этот населенный пункт им так просто не взять, поэтому решили это сделать, захватив сначала Соледар.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути поставок наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются,

– написали в Генштабе.

Кроме того, там констатировали, что противник безрезультатно совершает наступательные атаки на Авдеевском направлении. В то же время на Купянском и Новопавловском направлениях россияне пытаются улучшить свое тактическое положение.

Обратите внимание! На Бахмутском направлении на протяжении суток путинские воины обстреливали Спорное, Выемку, Белогоровку, Раздолевку, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевку, Белую Гору и Дружбу Донецкой области.

Соледар: самое главное, что нужно знать