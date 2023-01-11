Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас в Соледаре сложная ситуация, но ее контролируют наши защитники.

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Что происходит в Соледаре

Как рассказал Череватый, в Соледаре идут тяжелые бои. Вооруженные Силы Украины выполняют свой долг и мужественно защищают город.

Так, враг совершил целую информационную операцию, что якобы Россия уже захватила Соледар. Но на самом деле это не так.

В Соледаре действительно сложная ситуация, но она на контроле ВСУ и командования. Там сейчас идет мощная работа, чтобы принять максимально эффективные боевые решения, которые позволят стабилизировать ситуацию и нанести вред врагу с минимальными для нас потерями,

– отметил Череватый.

Обратите внимание! 9 января российские войска начали штурмовать Соледар. Это может быть попыткой приблизиться к Бахмуту и открыть дальнейший путь к оккупации Донецкой области.

Зачем оккупантам нужен Соледар

Череватый также подчеркнул, что Соледар для оккупантов не имеет стратегической цели. Его тактическая стоимость превосходит военно-политическую. Сейчас захватчикам нужно показать хоть какой-нибудь успех на поле боя.

"А ЧВК "Вагнера" хочет доказать свою незаменимость во время проведения боевых действий, указывая на то, что все другие военные формирования России не справляются с серьезными задачами. Это все очень странно", – рассказал Череватый.

Прогноз по Бахмуту и Соледару

Накануне военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что не исключает изменения баланса сил, поскольку украинская армия теперь может использовать бронетехнику в направлениях, где есть приоритет в наступательных действиях. Это касается района Сватово – Кременной, где ВСУ смогут "отсекать" поставки боекомплекта для оккупантов в район Бахмута и Соледара.

"Движение в этих районах будет "отсекать" поставки боекомплекта именно в район Соледара и Бахмута. То есть будет такой асимметричный удар, и я думаю, что нам это поможет", – заявил Свитан.