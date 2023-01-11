Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. За його словами, нині у Соледарі складна ситуація, але її контролюють наші захисники.

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Що відбувається у Соледарі

Як розповів Череватий, у Соледарі тривають важкі бої. Збройні Сили України виконують свій обов’язок та мужньо захищають місто.

Так, ворог зробив цілу інформаційну операцію, що нібито Росія вже захопила Соледар. Але насправді це не так.

У Соледарі дійсно складна ситуація, але вона на контролі ЗСУ та командування. Там зараз триває потужна робота, щоб ухвалити максимально ефективні бойові рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію і завдати шкоди ворогу з мінімальними для нас втратами,

– зазначив Череватий.

Зверніть увагу! 9 січня російські війська почали штурмувати Соледар. Це може бути спробою наблизитись до Бахмута, та відкрити подальший шлях до окупації Донецької області.

Навіщо окупантам потрібен Соледар

Череватий також наголосив, що Соледар для окупантів не має стратегічної цілі. Його тактична вартість переважається з військово-політичною. Зараз загарбникам потрібно показати хоч якийсь успіх на полі бою.

"А ПВК "Вагнера" хоче доказати свою незамінність під час проведення бойових дій, вказуючи на те, що всі інші військові формування Росії не справляються з серйозними завданнями. Це все дуже дивно", – розповів Череватий.

Прогноз щодо Бахмута й Соледара

Напередодні військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що не виключає змінення балансу сил, оскільки українська армія тепер також може використовувати бронетехніку в напрямках, де є пріоритет у наступальних діях. Це стосується району Сватового – Кремінної, де ЗСУ зможуть "відсікати" постачання боєкомплекту для окупантів у район Бахмуту та Соледару.

"Рух в цих районах буде "відсікати" постачання боєкомплекту саме в район Соледару та Бахмута. Тобто буде такий асиметричний удар, і я думаю, що нам це допоможе", – заявив Світан.