Утром 11 января оккупанты сообщили, что им удалось захватить Соледар, однако вскоре эту информацию опровергли в Вооруженных Силах. Также представительница Минобороны Украины Анна Маляр заверила, что захватчикам не удалось прорвать оборону нашей армии.

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Россияне несут бешеные потери

По словам чиновницы, вражеские подразделения терпят немалые потери, поэтому кремлевскому командованию приходится проводить ротацию на скорую руку.

После понесения потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха,

– заметила Маляр.