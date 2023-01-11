Вранці 11 січня окупанти повідомили, що їм вдалось захопити Соледар, однак згодом цю інформацію спростували в Збройних Силах. Також представниця Міноборони України Ганна Маляр запевнила, що загарбникам не вдалось прорвати оборону нашої армії.

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Росіяни зазнають шалених втрат

За словами чиновниці, ворожі підрозділи зазнають чималих втрат, тому кремлівському командуванню доводиться проводити ротацію на швидку руку.

Після зазнання втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху,

– зауважила Маляр.

Слід сказати, що батальйон "Вагнер", про який згадала Маляр, є "елітною" приватною військовою компанією. Її ватажком є "кухар Путіна" Євген Пригожин.

Зверніть увагу! Упродовж багатьох місяців вагнерівці безрезультатно намагалися захопити Бахмут, після чого, власне, переключилися на Соледар. Експерти зазначають, що для Пригожину та Путіну потрібна хоч якась перемога, тому й кремль усі можливі військові сили на цей напрямок.

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