Столтенберг заявил, что бои вокруг Бахмута и Соледара показывают всему миру смелость украинских военных. Они воюют ради защиты Украины.

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Это также показывает, как жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины. Наша поддержка создает реальную разницу в поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее,

– заявил Столтенберг.

Он приветствовал последние заявления стран-союзниц о помощи Украине. В частности, он упомянул оглашение США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки.

Украина достигла безвозвратного импульса