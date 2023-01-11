Соответствующее заявление Ходжес сделал в эксклюзивном интервью 24 канала. Бывший командующий американскими войсками в Европе заметил: он не видит ничего, чтобы могли сделать российские оккупанты, чтобы эту ситуацию переломить.

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Украина достигла безвозвратного импульса. Конечно, впереди месяцы тяжелых сражений, еще много ни в чем не повинных людей погибнут, потеряют свои дома и работу, но сейчас инициатива на стороне Украины,

– заявил Ходжес.

Он добавил, что Украина получила эту инициативу благодаря:

кровопролитным боям;

тщательно спланированной работе генерального командования;

стойкости украинского народа.

Ходжес добавил, что Запад – с Украиной. Поэтому бывший командующий американскими войсками в Европе с большим оптимизмом ожидает того, что произойдет в 2023 году.

Интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

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