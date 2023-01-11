Відповідну заяву Ходжес зробив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Колишній командувач американськими військами в Європі зауважив: він не бачить нічого, щоб могли зробити російські окупанти, аби цю ситуацію переламати.
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Україна досягла безповоротного імпульсу. Звісно, попереду місяці важких битв, ще багато ні в чому не винних людей загинуть, втратять свої будинки і роботу, але зараз ініціатива на боці України,
– заявив Ходжес.
Він додав, що Україна здобула цю ініціативу завдяки:
- кровопролитним боям;
- ретельно спланованій роботі генерального командування;
- стійкості українського народу.
Ходжес додав, що Захід – з Україною. Тому колишній командувач американськими військами в Європі з великим оптимізмом очікує на те, що станеться у 2023 році.
Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео
Прогноз Данілова на 2023
- Олексій Данілов озвучив прогноз на 2023 рік. Він заявив, що триватиме наступальна війна. Цей етап – про БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC та Patriot.
- Далі – четвертий етап: війна справедливості та відплати.