Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, основне завдання окупантів на цій ділянці фронту – взяти під контроль Бахмут. Воно заважає росіянам просуватися вперед до Краматорська, щоб принаймні частково виконати стратегічне завдання – вийти на кордони Донецької області.

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Бахмут для них – як камінь. Вони не можуть його пройти, адже там дуже хороші укріплення. Тому хочуть його обійти. З півдня вони вперлися в наші оборонні редути біля Курдюмівки. Тому спробували обійти з півночі і вперлися в Соледар та лінію оборони, яка проходить вздовж річки Бахмутки,

– зазначив Світан.

Ріка виходить з Бахмута та йде в бік Сіверська. Такий природний редут та зусилля ЗСУ втримують росіян від оточення Бахмута.

Яка ситуація в Соледарі – розповів Світан: дивіться відео

Що відбувається в Соледарі

Як наголосив Світан, в українських захисників загалом дуже добре облаштована лінія оборони поблизу Бахмута, Соледара та сусідніх населених пунктів. За його словами, зараз військові стримують окупантів в районі Соледару та по всій лінії зіткнення вздовж Бахмутки.

Утім, як вважає Світан, в найближчі кілька днів цілком ймовірно, що командування спробує може ухвалити певні рішення, що стосуються Соледара.

Думаю, що найближчими днями командування ухвалюватиме рішення або щодо проведення нової лінії фронту, або з втримування Бахмутки як рубежу, або ж залишать лінію зіткнення всередині самого Соледара. Хоч росіяни зараз артилерію його практично зрівнюють з землею,

– розповів Світан.

Яка ситуація в Соледарі: коротко