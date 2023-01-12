Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, основная задача оккупантов на этом участке фронта – взять под контроль Бахмут. Оно мешает россиянам продвигаться вперед в Краматорск, чтобы, по крайней мере, частично выполнить стратегическую задачу – выйти на границы Донецкой области.

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Бахмут для них – как камень. Они не могут его пройти, ведь там очень хорошие укрепления. Потому хотят его обойти. С юга они уперлись в наши оборонительные редуты возле Курдюмовки. Поэтому попытались обойти с севера и уперлись в Соледар и линию обороны, проходящую вдоль реки Бахмутки,

– отметил Свитан.

Река выходит из Бахмута и идет в сторону Северского. Такой природный редут и усилия ВСУ удерживают россиян от оцепления Бахмута.

Какая ситуация в Соледаре – рассказал Свитан: смотрите видео

Что происходит в Соледаре

Как отметил Свитан, в украинских защитников очень хорошо обустроена линия обороны возле Бахмута, Соледара и соседних населенных пунктов. По его словам, сейчас военные сдерживают оккупантов в районе Соледара и по всей линии столкновения вдоль Бахмутки.

Впрочем, как считает Свитан, в ближайшие несколько дней по всей вероятности, что командование попробует может принять определенные решения, касающиеся Соледара.

Думаю, что в ближайшие дни командование будет принимать решение либо по проведению новой линии фронта, либо по удержанию Бахмутки как рубежа, либо оставят линию столкновения внутри самого Соледара. Хотя россияне сейчас артиллерию его практически сравнивают с землей,

– рассказал Свитан.

Какая ситуация в Соледаре: коротко