Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що російські окупанти спробують сісти в стратегічну оборону, щоб повністю втримати раніше захоплені території України.

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Хоча нещодавно знову почала лунати інформація, що росіяни хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Це вже – "серія №2".

У квітні, коли росіяни втекли з-під Києва, вони оголосили, що хочуть захопити Донецьку та Луганську області. Це було у квітні. Зараз січень. Це буде вже "друга серія" знаменитої атаки на Луганську та Донецьку області. Навіть якщо щось захоплять, то ми потім це звільняємо. Лиман, до прикладу,

– зауважив Шейтельман.

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Росія спробує втримати окуповані території

За його словами, ймовірність нового наступу окупантів існує. Але, найімовірніше, вони спробують наситити оборону, щоб відбити потенційний контрнаступ ЗСУ. Адже схоже на те, що Кремль влаштовує наявна ситуація на фронті.

Найімовірніше, що мобіків навчатимуть для того, щоб ми не змогли більше подолати їх оборону. Адже нинішня лінія розмежування їх влаштовує. Як Путін говорив – них є "нові території", Азовське море "стало" внутрішнім. А також "є" сухопутний коридор в Крим. Цілі Путіна – відстояти те, що зараз є, і укласти перемир'я. Будь-які наступи вони використають в цілях оборони,

– вважає Шейтельман.

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