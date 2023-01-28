Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности Николай Балабан. По его словам, Россия пытается вести войну и на информационном фронте.

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К каким манипуляциям прибегает Россия

Николай Балабан отметил, что с февраля 2022 года Россия запустила своеобразную информационную машину.

Одной из ключевых задач российской информационной машины в этой информационной войне – это создать пропасть непонимания между украинским обществом и правительством Украины,

– объяснил он.

По его мнению, при наличии взаимопонимания и доверия внутри государства, проблемы преодолеваются легче. В частности, тогда страна гораздо лучше отбивается от конвенционных атак.

По его словам, когда доверие каким-то образом подорвано, это приводит к усложнению многих процессов: от ведения боевых действий до ремонта важных инфраструктурных объектов.

"Очень важный сегмент российской информационной войны – это специальные информационные операции, основная задача которых вбить клин, разорвать доверие", – отметил Балабан.

Но не все планы в России могут реализовать.

Николай Балабан рассказал, как Россия ведет информационную войну: смотрите видео

Что хотят достичь этим россияне

Николай Балабан рассказал, что россияне переоценили свои возможности. Это свидетельствует о том, что необязательно ресурсы, которые тратятся на что-то, помогут достичь максимального результата.

"Россияне, равно как и в кинетической войне с Украиной, переоценили свои усилия и недооценили украинское общество", – пояснил он.

По его словам, украинское общество еще с 2014 года было очень активно бомбардировано российской дезинформацией.

Таким образом у украинцев уже выработан определенный иммунитет и понимание, что делает Россия, какие нарративы просто мусорные или дезинформационные,

– сосредоточил внимание он.

Балабан объяснил, что это очень напоминает феномен с вакцинацией COVID-19, когда у человека к болезни или вакцине вырабатывается иммунитет.

"Когда делается следующая атака, конечно, что она каким-то образом действует на организм, но она уже не может повлечь за собой таких больших осложнений, как на человека невакцинированного или неподготовленного", – отметил он.

Как украинцы противостоят россиянам

Замруководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности подчеркнул, что в информационной войне большую роль играют и украинские журналисты.

"Они с 2014 года очень много рассказывали о дезинформации", – подчеркнул он.

По его словам, именно это помогает выстоять перед российскими информационными атаками. Так что следует не останавливаться на достигнутом.

Россияне проиграли информационный блицкриг. Они сами это признают,

– объяснил он.

Балабан рассказал, что россияне все же постоянно пытаются делать новые атаки, прибегая к разным методам.

"Они используют разные небольшие ходы или сегменты, которые очень трудно контролировать, например, Telegram-каналы", – обратил внимание он.

Впрочем, врагу не хватает выхода на более широкую украинскую территорию. У него нет каналов или каких-либо крупных институтов, через которые можно дезинформировать.

К тому же, украинцы смогли сузить серую зону информационной войны. Теперь люди умеют отличать черное от белого, украинский интерес от русского нарратива.

Хакерские атаки на российские телеканалы и сайты